Ветераны, блокадники и труженики тыла Петербурга получат выплаты до 30 апреля

Средства от городского правительства также поступят на счета узников концлагерей и детей войны.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время доклада Президенту Владимиру Путину сообщил, что ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, дети войны, труженики тыла и узники концлагерей, которые проживают в Северной столице, в честь Дня Победы получат специальные выплаты. Средства обещают перечислить до 30-го апреля, – сообщают в пресс-службе Смольного.

Градоначальник также отметил, что в соответствии с поручением Путина все ветераны города получили юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне".

21 апреля все муниципальные советы Петербурга приняли решение наделить статусом почётного жителя муниципального образования 1077 фронтовиков. 30 апреля все ветераны, труженики тыла, узники концлагерей и дети войны – Вы особо обращали на это внимание – получат городские и региональные выплаты. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В общей сумме, на специальные выплаты могут рассчитывать 204 тыс. человек, проживающих в Северной столице.

Ранее мы также сообщали, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории строительства Южной широтной магистрали появилась "Аллея памяти", посвящённая защитникам Ленинграда.

Фото: Piter.TV