Более 134 тыс. семей из Петербурга улучшили жилищные условия за прошлый год

Почти четверть указанных семей принимали участие в льготных программах. Кроме того, Северная столица нарастила расходы на закупку квартир для льготников в 1,5 раза (с 11,6 до 17,7 млрд рублей).

За 2022 год в Петербурге было введено в эксплуатацию 3,474 млн кв.м. жилья: при этом плановый объём насчитывал 3,415 млн. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Почти четверть указанных семей принимали участие в льготных программах. Кроме того, Северная столица нарастила расходы на закупку квартир для льготников в 1,5 раза (с 11,6 до 17,7 млрд рублей).

Кроме того, в прошлом году в 1211 домах был проведён капитальный ремонт, заменены 1464 лифта (до конца 2023-его планируется заменить ещё 2399 штук, а к 2025 году – 7134). Также на бюджетные средства обновили 1159 единиц газового оборудования и электрических плит. 1131 из них предназначены для пенсионеров и малообеспеченных граждан.

Ранее мы сообщили о том, что в 16 поликлиниках Петербурга провели ремонт за полгода.

Фото: Piter.TV