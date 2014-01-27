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В 16 поликлиниках Петербурга провели ремонт за полгода
Сегодня, 19:34
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В 16 поликлиниках Петербурга провели ремонт за полгода

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На работы в оставшихся 57 учреждениях уже заключены контракты.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения с начала года в Петербурге отремонтированы 16 поликлиник. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. На работы в оставшихся 57 учреждениях уже заключены контракты. 

В частности, в поликлинике №98 Приморского района провели ремонт физиотерапевтического отделения, а в поликлинике №111 модернизировали второй этаж. В поликлинике №100 в Невском районе переделали помещения ЛФК. Кроме того, завершены работы в Детском поликлиническом отделении №24.

В поликлиники города закупают и нужное оборудование – введено в эксплуатацию 609 единиц из 852.

Ранее на Piter.TV: поликлинику Василеостровского района ждет новый облик.

Фото: Piter.TV

Теги: здравоохранение, ремонт в поликлиниках
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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