В 16 поликлиниках Петербурга провели ремонт за полгода

На работы в оставшихся 57 учреждениях уже заключены контракты.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения с начала года в Петербурге отремонтированы 16 поликлиник. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. На работы в оставшихся 57 учреждениях уже заключены контракты.

В частности, в поликлинике №98 Приморского района провели ремонт физиотерапевтического отделения, а в поликлинике №111 модернизировали второй этаж. В поликлинике №100 в Невском районе переделали помещения ЛФК. Кроме того, завершены работы в Детском поликлиническом отделении №24.

В поликлиники города закупают и нужное оборудование – введено в эксплуатацию 609 единиц из 852.

Ранее на Piter.TV: поликлинику Василеостровского района ждет новый облик.

Фото: Piter.TV