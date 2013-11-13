Поликлинику Василеостровского района ждет новый облик

В Петербурге продолжается ремонт поликлиник по программе модернизации первичного звена.

Первый этаж городской поликлиники № 3 Василеостровского района скоро встретит пациентов в новом облике. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга.

Удобная мебель и красивые интерьеры сделают время ожидания более приятным и комфортным. Просторные процедурные кабинеты и хорошо оборудованные помещения также повысят эффективность работы врачей.

В Санкт-Петербурге реализуется региональная программа модернизации первичной медико-санитарной помощи. Президент Владимир Путин считает государственный проект "Здравоохранение" одним из приоритетных для России.

Ранее сообщалось, что количество услуг постамата в МФЦ увеличилось до 36

Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга