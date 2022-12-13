Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на общественном транспорте с 7 по 9 мая

Чтобы воспользоваться льготой, надо при себе иметь соответствующие удостоверения.

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в течение трех дней. Речь идет о периоде с 7 по 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Кроме того, пожилые люди смогут бесплатно пользоваться метро. Льгота распространяется на следующие категории:

инвалиды Великой Отечественной войны;

ветераны Великой Отечественной войны;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

награждённе медалью "За оборону Ленинграда";

награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Чтобы воспользоваться льготой, надо при себе иметь соответствующие удостоверения. Их нужно показать кондуктору или контролеру в транспорте.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам порекомендовали отказаться от поездок на Пискаревское кладбище 8 мая.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга