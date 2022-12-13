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Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на общественном транспорте с 7 по 9 мая
Сегодня, 16:33
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Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на общественном транспорте с 7 по 9 мая

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Чтобы воспользоваться льготой, надо  при себе иметь соответствующие удостоверения.

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в течение трех дней. Речь идет о периоде с 7 по 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Кроме того, пожилые люди смогут бесплатно пользоваться метро. Льгота распространяется на следующие категории:

  • инвалиды Великой Отечественной войны;
  • ветераны Великой Отечественной войны;
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
  • награждённе медалью "За оборону Ленинграда";
  • награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Чтобы воспользоваться льготой, надо  при себе иметь соответствующие удостоверения. Их нужно показать кондуктору или контролеру в транспорте.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам порекомендовали отказаться от поездок на Пискаревское кладбище 8 мая.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга

Теги: 9 мая, бесплатный проезд, ветераны вов, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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