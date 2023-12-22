Введение бесплатного проезда для граждан старше 80-ти лет обсуждают в Ленобласти

Кроме того, губернатор предложил изменить социальный кодекс для внесения соответствующих изменений и оформления бесплатного проезда.

В своём выступлении на прямой телефонной линии после обращения жительницы поселка Мга губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для пассажиров старше 80 лет. По его инициативе будет разработана специальная система с использованием карточки, которая позволит фиксировать количество проездов. Вопрос будет проработан с региональным комитетом по транспорту.

Кроме того, губернатор предложил изменить социальный кодекс для внесения соответствующих изменений и оформления бесплатного проезда.

В настоящее время в регионе уже действует льгота для людей старше 80 лет, освобождающая их от оплаты за капитальный ремонт. Таким образом, губернатор Дрозденко стремится расширить список льгот и сделать бесплатный проезд в общественном транспорте доступным для пожилых людей.

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Фото: Piter.TV