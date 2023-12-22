Состав подарка новорождённому расширят в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале объявил о решении расширить подарок, традиционно подготовленный для каждого новорожденного в регионе, в связи с объявленным в России годом семьи.
Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, по предложению его заместителя Николая Емельянова и мам из Ленинградской области решено было дополнить набор пеленками, боди, ползунками и чепчиками полезными аксессуарами, такими как подгузники, детский крем, анатомические соски и игрушка-"прорезыватель".
Глава региона также напомнил, что подарочный набор вручается родителям при регистрации рождения ребенка в Ленинградской области.
Ранее мы сообщили о том, что меры профилактики кризисных состояний несовершеннолетних утвердят в Ленобласти.
Фото: Telegram / Александр ДроZденко
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все