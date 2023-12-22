Меры профилактики кризисных состояний несовершеннолетних утвердят в Ленобласти

Ленинградская, Курская, Новосибирская области, Краснодарский и Пермский края стали пилотными регионами для разработки системных мер по предотвращению кризисных состояний у подростков.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провёл заседание подкомиссии Госсовета России по противодействию кризисным состояниям среди несовершеннолетних.

Как уточнил глава региона, Ленинградская, Курская, Новосибирская области, Краснодарский и Пермский края стали пилотными регионами для разработки системных мер по предотвращению кризисных состояний у подростков. Благодаря специальной подгруппе Госсовета, инициированной Марией Львовой-Беловой под руководством Дрозденко, удалось привлечь внимание к этой серьёзной и актуальной проблеме.

Также губернатор упомянул, что уже разработан специальный подход: одна цель - разные модели для каждого региона - анализ - определение оптимальной системы - внедрение в каждом регионе. Система должна охватить даже благополучные семьи, обеспечить возможность получения консультации и помощи каждому в любое время, а также отзывчиво реагировать на запросы.

Ранее мы сообщили о том, что уборка снежных валов продолжается в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти