Уборка снежных валов продолжается в Ленобласти

Дорожники трудятся в условиях плохой видимости.

Дорожники Ленобласти приступили к устранению снежных валов, которые скопились на обочинах дорог. Работы необходимы для удаления воды с проезжей части. В то же время продолжается проведение ямочного ремонта дорожного покрытия, информирует Telegram-канал "dorogi_lo".

Обновление дорог включает в себя обрезку краев, осмотр дна ямы и уплотнение горячей смесью. Проводятся эти работы на поврежденных участках дорожного полотна и проблемных участках. Возможность выполнения ямочного ремонта связана с достижением постоянной положительной температуры.

Дорожники трудятся в условиях плохой видимости. Практически во всех районах Ленинградской области ожидается туман, за исключением Тихвинского и Бокситогорского районов. Туман над регионом опустится утром во вторник, 27 февраля. Улучшение видимости ожидается только ближе к ночи. Дорожная ситуация также осложняется наличием дождя.

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Ранее мы сообщили о том, что почти в 400 многоквартирных домах Ленобласти пройдёт капремонт до конца года.

Видео: Telegram / Dorogi_lo