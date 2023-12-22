Почти в 400 многоквартирных домах Ленобласти пройдёт капремонт до конца года

Речь идёт о работах по капитальному ремонту кровель, фундаментов и фасадов, внутридомовых систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и водоотведения, а также замене лифтов и тд. Специалисты фонда капитального ремонта уже обследовали дома.

В Ленинградской области с 2014 года были проведены капремонты 4 150 зданий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В 2024 году с планируется выполнение 999 видов работ в 397 домах. Речь идёт о работах по капитальному ремонту кровель, фундаментов и фасадов, внутридомовых систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и водоотведения, а также замене лифтов и тд. Специалисты фонда капитального ремонта уже обследовали дома.

Важным фактором для перенесения капитального ремонта на более ранний срок является собираемость взносов за такиеработы в Ленобласти. По итогам 2023 года она составила 96%. В лидерах по собираемости - Подпорожский, Сосновоборский и Выборгский районы, а отстающими являются Бокситогорский и Волосовский районы. Если собираемость составляет менее 90%, работы откладываются, уточнил глава регионального комитета по ЖКХ Александр Тимков.

Ранее мы сообщили о том, что в 024 году на трудоустройство подростков в Ленобласти выделят более 82 млн рублей.

Фото: Правительство Ленобласти