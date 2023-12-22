В 2024 году на трудоустройство подростков в Ленобласти выделят более 82 млн рублей

Среди предлагаемых специальностей представлены курьеры, укладчики, упаковщики, промоутеры и разнорабочие.

В 2024 году Ленинградская область направит более 82 млн рублей на программу трудоустройства подростков. Около 10 тыс. молодых людей из всех районов региона будут иметь возможность найти подработку в свободное от учёбы время. Об этом сообщила председатель комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

Трудоустройство подростков будет доступно в течение всего года. Среди предлагаемых специальностей представлены курьеры, укладчики, упаковщики, промоутеры и разнорабочие. Кроме того, будут представлены и новые виды профессий. Подростки смогут заниматься журналистикой в областных средствах массовой информации, участвовать в конных соревнованиях, а также работать в сфере реабилитации детей-инвалидов и ухода за лошадьми.

Астратова уточнила, что уже 122 работодателя прошли отбор.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти почти 27 тысяч семей направили материнский капитал на обучение детей.

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