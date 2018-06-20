Колонну военной техники на Параде Победы возглавит советский танк Т-34-85

Минобороны представило порядок прохождения техники на Параде Победы в Москве.

Минобороны представило порядок прохождения техники на параде Победы в Москве. Об этом сообщает официальный орган Министерства обороны России, газета "Красная звезда".

Колонну на Красной площади возглавит советский танк Т-34-85. Вслед за ним проедут автомобили "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет", БМП "Курганец". Также будут представлены танки "Армата", комплексы РСЗО, системы ПВО и многое другое. Всего будет представлено более 130 единиц гусеничной и колесной техники.

В авиации представлено 74 летательных аппарата. Они будут пилотировать на высоте от 150 до 400 метров. Как обычно, в небо взлетят пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".

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Видео: Минобороны/ YouTube