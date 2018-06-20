Петербург стал одним из популярных городов на День Победы

Первой в рейтинге стала Москва, третьим – Севастополь.

Санкт-Петербург оказался в середине тройки туристических городов России с самыми красивыми салютами и парадами, которые проводятся в День Победы. Рейтинг составил портал ТурСтат.

Первой в рейтинге стала Москва, третьим – Севастополь. Далее в топ-10 расположились Владивосток, Тула, Новороссийск, Феодосия, Волгоград, Керчь и Смоленск. Данные основаны на анализе популярности праздников в разных городах России.

В Санкт-Петербурге Парад в честь 74-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне начнется в 10:00 на Дворцовой площади. Салют прогремит в 22:00 у стен Петропавловской крепости.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге утвердили программу мероприятий в городе ко Дню Победы.

Видео: Piter.TV; YouTube