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Петербург стал одним из популярных городов на День Победы
Сегодня, 9:57
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nastya960

Петербург стал одним из популярных городов на День Победы

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Первой в рейтинге стала Москва, третьим – Севастополь.

Санкт-Петербург оказался в середине тройки туристических городов России с самыми красивыми салютами и парадами, которые проводятся в День Победы. Рейтинг составил портал ТурСтат. 

Первой в рейтинге стала Москва, третьим – Севастополь. Далее в топ-10 расположились Владивосток, Тула, Новороссийск, Феодосия, Волгоград, Керчь и Смоленск. Данные основаны на анализе популярности праздников в разных городах России.

В Санкт-Петербурге Парад в честь 74-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне начнется в 10:00 на Дворцовой площади. Салют прогремит в 22:00 у стен Петропавловской крепости.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге утвердили программу мероприятий в городе ко Дню Победы.
Видео: Piter.TV; YouTube 

Местоположение на карте:

Теги: день победы, парад на дворцовой, салют
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня,

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