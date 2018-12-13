Шествие в честь 9 мая изменит маршруты троллейбусов в Петербурге

Изменения будут действовать всего час.

Торжественное шествие в честь Дня Победы перекроет троллейбусное движение по улицам Маршала Новикова и Уточкина, а также по проспектам Королева и Испытателей. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Маршруты троллейбусов №2, 22 и 50 изменятся всего на час: с 11:30 до 12:30. Транспорт под номером 2 полностью прекратит свое движение. В это время троллейбус №25 будет следовать от конечной станции "Станция метро "Старая деревня" по Торфяной дороге, Богатырскому проспекту, Коломяжскому проспекту, проспекту Испытателей до конечной станции "Светлановская площадь".

Троллейбус №50 отправится от станции "Тихорецкий проспект" по действующей трассе до Коломяжского проспекта, далее он проследует по улице Генерала Хрулева и до конечной станции "улица Генерала Хрулева".

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