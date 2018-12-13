Главный штаб Эрмитажа закроют на три дня из-за форума

Главный штаб Эрмитажа закроют на три дня из-за IX Петербургского Международного Юридического Форума. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Главный штаб будет недоступен для посетителей 15, 16 и 17 мая. Руководство заведения просит прощения за доставленные неудобства.
Юридический форум пройдет в Петербурге с 14 по 18 мая. В нем примут участие более 4,5 тысяч человек, приехавших из 90 стран. В рамках события состоится больше 110 мероприятий.
Ранее мы писали, что в Петербурге целый день будет идти дождь.
Фото: visit-petersburg.ru
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