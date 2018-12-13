Главный штаб Эрмитажа закроют на три дня из-за форума

Музей будет недоступен для посетителей 15, 16 и 17 мая.

Главный штаб Эрмитажа закроют на три дня из-за IX Петербургского Международного Юридического Форума. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Главный штаб будет недоступен для посетителей 15, 16 и 17 мая. Руководство заведения просит прощения за доставленные неудобства.

Юридический форум пройдет в Петербурге с 14 по 18 мая. В нем примут участие более 4,5 тысяч человек, приехавших из 90 стран. В рамках события состоится больше 110 мероприятий.

Ранее мы писали, что в Петербурге целый день будет идти дождь.

Фото: visit-petersburg.ru