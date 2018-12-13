"Как из ведра": в Петербурге целый день будет идти дождь

Столбик термометра в течение дня может подняться до плюс 8 градусов.

Второй день короткой рабочей недели совсем не обрадует погодой. На улице дождь будет идти в течение целого дня. Об этом сообщает пресс-служба городского Гидрометцентра.

Однако, ветер в этот день будет умеренный. Он придет с запада со скоростью не более 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно снижаться. Столбик термометра поднимется до плюс 8 градусов.

Самая низкая температура в Петербурге 7 мая была зафиксирована в 1953 году, тогда столбик термометра опустился до минус 4 градусов, самым теплым этот день был в 1934 году – плюс 26 градус.

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