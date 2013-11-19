"Кубок Губернатора Санкт-Петербурга" изменит трассы автобусных маршрутов

Изменения продлятся с 9 до 12 часов дня в субботу.

В эту субботу, 23 октября, в Петербурге пройдет легкоатлетический забег "Кубор Губернатора", в связи с чем изменят маршруты некоторых автобусов, сообщил "Пасажиравтотранс". Изменения продлятся с 9 до 12 часов.

Так, автобусы №54 и №74 пойдут от Малой Балканской улицы до площади Пролетарской Диктатуры по по действующей трассе до Суворовского проспекта.

Автобусы №46 проследуют от автостанции "Ладожская" по своей трассе до Новгородской улицы, далее по Кирочной улице, Потемкинской улице, улице Чайковского, Гагаринской улице и далее по своей трассе.

Автобусы № 136 пойдут от автостанции "Ручьи" по своей трассе до Тульской улицы, далее по Суворовскому проспекту, Кирочной улице до станции метро "Чернышевская".

Ранее мы писали, что на Октябрьской набережной на два месяца ограничат движение транспорта.

Фото: Pexels