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На Октябрьской набережной на два месяца ограничат движение транспорта
Сегодня, 10:21
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На Октябрьской набережной на два месяца ограничат движение транспорта

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В ГАТИ рассказали, где с 23 октября будет ограничено движение.

С 23 октября на участке Октябрьской набережной ограничат движение на 2 месяца. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

От улицы Дыбенко до Октябрьской набережной, 12, будут прокладывать электрокабель. Ограничения снимут 24 декабря. 

Кроме того, с субботы движение ограничат на Малой Десятинной улице от Десятинного переулка до Железнодорожной улицы. Работы будут идти до 5 ноября. 30 и 31 октября движение на участке закроют. 

Также с 23 октября по 14 ноября ограничения коснутся Пухтоловской дороги в Зеленогорске от Рощинского шоссе до проспекта Ленина. Там будут ремонтировать дорожное покрытие. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Исаакиевской площади на 2 месяца ограничат движение транспорта. 

Фото: Piter.TV

Теги: гати, дорожные работы, ограничение движения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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