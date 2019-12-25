На Октябрьской набережной на два месяца ограничат движение транспорта

В ГАТИ рассказали, где с 23 октября будет ограничено движение.

С 23 октября на участке Октябрьской набережной ограничат движение на 2 месяца. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

От улицы Дыбенко до Октябрьской набережной, 12, будут прокладывать электрокабель. Ограничения снимут 24 декабря.

Кроме того, с субботы движение ограничат на Малой Десятинной улице от Десятинного переулка до Железнодорожной улицы. Работы будут идти до 5 ноября. 30 и 31 октября движение на участке закроют.

Также с 23 октября по 14 ноября ограничения коснутся Пухтоловской дороги в Зеленогорске от Рощинского шоссе до проспекта Ленина. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Исаакиевской площади на 2 месяца ограничат движение транспорта.

Фото: Piter.TV