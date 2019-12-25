На Исаакиевской площади на 2 месяца ограничат движение транспорта

Работы проводит АО "ПО"Возрождение".

На этой неделе в Петербурге вступят в силу новые ограничения для движения транспорта. О них рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

С 18 октября ровно на 2 месяца ограничат движение по Исаакиевской площади от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко. Также ограничения коснулся Вознесенского проспекта от Исаакиевской площади до переулка Пирогова, а также переулку Антоненко от Исаакиевской площади до Казанской улицы.

Ремонт ограничит движение транспорта с 18 октября по 25 ноября на набережной реки Мойки от Почтамтского переулка до Большой Морской улицы.

Также водителей предупреждают о работах на площади Труда, Галерной улице с 19 октября по 1 ноября.

Более подробную информацию можно найти на сайте ГАТИ.

Фото: Piter.TV