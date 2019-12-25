Стало известно, какие улицы перекроют для движения с 14 августа в Петербурге

Водителей просят учитывать информацию при построение маршрута следования.

В пятницу, 13 августа, пресс-служба ГАТИ сообщила о введении ограничения движения транспорта на некоторых улицах Петербурга в ближайшее время. Часть ограничений будет действовать до сентября.

Так, с 14 августа по 15 сентября ограничат движение транспорта по Пискарёвскому проспекту от КАД до Ручьёвского путепровода. из-за работ по ремонту асфальта на участке.

С 16 по 25 августа ограничат движение улице Маршала Говорова от Урхова переулка до Лермонтовского переулка из-за прокладки водопровода.

С 16 по 19 августа ограничивается движение по проспекту Пархоменко от 2-го Муринского проспекта до Болотной улицы и с 20 по 22 августа – от Болотной улицы до Институтского проспекта из-за прокладки теплосети.

С 17 по 31 августа поэтапно ограничат и закроют движение транспорта по улице Руставели и его боковому проезду от проспекта Науки до Северного проспекта. Там также проложат теплосети.

В ГАТИ напомнили, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Ранее мы писали, что движение трамваев №21, 55, 58 изменят на два дня.

Фото: Piter.tv