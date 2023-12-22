Съезды на развязке ЗСД с Благодатной улицей перекроют 25 февраля

Водителям рекомендуется учитывать эти изменения при планировании маршрутов.

С воскресенья, 25 февраля, в Петербурге планируется закрытие съездов на развязке Западного Скоростного Диаметра (ЗСД) с Благодатной улицей из-за строительства Витебской развязки. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ЗСД.

В период с 00:00 до 4:00 25 февраля невозможно будет проехать съезд с ЗСД на Благодатную улицу при движении со стороны набережной реки Екатерингофки. Кроме того, с 23:00 до 4:00 25 февраля въезд на ЗСД с Благодатной улицы в сторону КАД (юг) будет закрыт.

Также в период с 23:00 26 февраля до 6:00 27 февраля и с 23:00 27 февраля до 6:00 28 февраля движение по второй полосе на съезде с ЗСД в сторону Благодатной улицы будет ограничено. Водителям рекомендуется учитывать эти изменения при планировании маршрутов.

Ранее мы сообщили о том, что съезды на Южном участке ЗСД закроют на ночь для строительства Витебской развязки.

Фото: Piter.TV