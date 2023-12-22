Съезды на Южном участке ЗСД закроют на ночь для строительства Витебской развязки

Водителям рекомендуется учесть эту информацию при планировании маршрутов следования.

В период с 00:00 до 6:00 18 февраля на южном участке Западного Скоростного Диаметра (ЗСД) будут закрыты съезды для строительства Витебской развязки. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Так, с 00:00 до 6:00 будет недоступен съезд с ЗСД на улицу Благодатную в направлении от набережной реки Екатерингофки. А с 23:00 18 февраля до 5:00 19 февраля будет закрыт въезд на ЗСД с улицы Благодатной в сторону КАД (юг).

Водителям рекомендуется учесть эту информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы сообщили о том, что на Московском проспекте меняются маршруты движения общественного транспорта.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)