На Московском проспекте меняются маршруты движения общественного транспорта

Трамвайный маршрут № 43 временно закроют.

В Петербурге временно изменились маршруты общественного транспорта. С 17 февраля по 31 мая на участке от Рощинской улицы до Мариинской закроют три полосы движения. Автомобили и автобусы смогут пользоваться только одной полосой. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Из-за введенных ограничений автобусы № 12 и 95, трамвай № 29 и троллейбусы № 24 и № 26 будут ездить только до остановки "станция метро "Электросила". Трасса автобуса № 159 будет продлена до остановки "Московские ворота".

Трамвайный маршрут № 43 временно закроют. Троллейбусы № 15, 17 и 44 будут курсировать по привычным трассам, но с увеличенным интервалом движения. Они будут объезжать закрытый участок.

На Московском проспекте будут проводиться работы по ремонту газопровода. Территорию подготовят к подключению ЗСД к ШМСД.

Ранее мы писали, что в Петербурге до 2029 года в развитие транспортной системы намерены вложить 2 трлн рублей.

Фото: Piter.tv