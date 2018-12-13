Три троллейбуса на час изменят маршруты 9 мая

9 мая с 12:50 до 14:00 закрывается троллейбусное движение по проспекту Стачек от пл. Стачек до ул. Новостроек.

В Петербурге в связи с проведением торжественного шествия "Парад победителей" 9 мая с 12:50 до 14:00 закрывается троллейбусное движение по проспекту Стачек от пл. Стачек до ул. Новостроек. Об этом сообщает СПб ГУП "Горэлектротранс".

Так в течение этого времени три троллейбуса будут ходить по альтернативному маршруту.

Троллейбус №20 проследует от к/ст "Авангардная ул." по действующей трассе до к/ст "Комсомольская пл."

Троллейбус№41: от к/ст "ул. Васи Алексеева" по Автовской ул., Краснопутиловской ул. до Комсомольской пл., далее по действующей трассе до к/ст "ул. Адмирала Черокова"

№48: от к/ст "ул. Васи Алексеева" по Автовской ул., Краснопутиловской ул. до Комсомольской пл., далее по действующей трассе до к/ст "пр. Героев"

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Фото: pixabay.com