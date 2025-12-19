В Омске троллейбус сбил на переходе школьника

Школьник переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Троллейбус на территории города Омске сбил на перекрестке 11-летнего мальчика. Соответствующими данными с журналистам поделились представители пресс-службы регионального управления прокуратуры. В надзорном ведомстве добавили, что ребенок переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Сейчас потерпевший в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении. В правоохранительных органах уточнили, что ДТП зафиксировано около 07:50 утра по местному времени (04:50 утра по времени Москвы) на проспекте Маркса, которая является центральной городской улицей. Согласно предварительным сведениям, водитель общественного транспорта выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где сбил мальчика 2014 года рождения.

Водитель троллейбуса, следующий по проспекту К. Маркса в Омске по маршруту № 4 с пассажирами, проехал на перекресток с улицы Циолковского .... допустил наезд на мальчика, начавшего переходить дорогу по пешеходному переходу. сообщение от прокуратуры

В настоящее время МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Водитель авто, попавшего в смертельное ДТП на Байкале, не имел прав.

Фото и видео: пресс-служба МВД по Омской области