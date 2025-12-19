Водитель авто, попавшего в смертельное ДТП на Байкале, не имел прав

Следователи допросили подозреваемого по уголовному делу.

Мужчина, находившийся за рулем попавшего в ДТП авто с гибелью туристки на Байкале, ранее не получал водительского удостоверения. Соответствующее заявление журналистам через социальные сети сообщили представители регионального управления Следственного комитета России. В настоящее время злоумышленник задержан.

Мужчина допрошен в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ. Установлено, что у него нет водительского удостоверения и он никогда его не получал. пресс-служба СК РФ по Иркутской области

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уведомил граждан о том, что десять туристов попали на Байкале в ДТП. Информацией об этом случае также поделилось генеральное консульство КНР в России. Уточняется, что на озере Байкал вблизи острова Ольхон УАЗ с пассажирами потерял управление. Машина попала колесами в трещину на льду, после чего транспортное средство перевернулось. Жертвой трагедии стала 75-летняя женщина. Медики госпитализировали еще двух потерпевших в больницу. У одной из пациентов зафиксирована травма шеи, а у второй наблюдается поверхностная травма головы. Позже выяснилось, что обе туристки не нуждаются в стационарной помощи. Шофер "баранки" не пострадал. По факту гибели туристки ведется уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности гибель человека.

Россиянина нашли мертвым на Бали.

Фото и видео: Следственный комитет России