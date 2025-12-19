Россиянина нашли мертвым на Бали

Полиция рассказала, что тело погибшего найдено в номере отеля.

Российский гражданин обнаружен мертвым в курортном городе Убуд, расположенного на территории острова Бали. Соответствующими данными поделились местные журналисты из новостного портала Bali Post со ссылкой на правоохранительные органы. В СМИ заметили, что речь идет о 41-летнем иностранце. Его без признаков жизни обнаружили во вторник, 28 января, в номере гостиницы. В полиции рассказали, что с вечера в комнате постояльца не выключался свет. При утренней проверке помещения сотрудники нашли россиянина, лежащего лицом вниз. Ранее очевидцы говорили о том, что слышали крики о помощи из номера.

Согласно предварительному заключению от медиков, причиной смерти мужчины могла стать остановка сердца. Следов насильственной действий и повреждений на месте происшествия оперативниками обнаружено не было. Известно, что гражданин России проживал в номере с июня прошлого года.

Фото: pxhere.com