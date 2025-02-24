Животное укусила туристку три раза.

На Бали обезьяна напала на россиянку. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 38-летняя женщина полетела в командировку на Бали и решила посетить парк обезьян. Она хотела сделать фото с одной мартышкой, но к ней подбежала более крупная особь и вцепилась в руку, после чего укусила россиянку три раза.

В парке женщине дали спиртовую салфетку, чтобы обработать рану. По ее словам, она не знала об опасности укусов и необходимости прививки. Потерпевшая намерена по приезде в Москву посетить больницу.

Ранее мы сообщали, что петербуржец погиб в озере в Карелии после катания на снегоходе.

Видео: Telegram / SHOT