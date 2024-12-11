Петербуржец погиб в озере в Карелии после катания на снегоходе

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Сортавальском районе на озере погиб турист из Петербурга. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Карелии.

Снегоход с двумя мужчинами ушел под лед Янисъярви 25 января. Один из них выбрался, второго спасти не удалось. Тело последнего из воды извлекали спасатели.

Следователи провели осмотр места происшествия, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее мы рассказывали о том, что в пруду под Петербургом нашли затонувшую машину и тело мужчины.

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Карелии