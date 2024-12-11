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Петербуржец погиб в озере в Карелии после катания на снегоходе

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Сортавальском районе на озере погиб турист из Петербурга. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Карелии. 

Снегоход с двумя мужчинами ушел под лед Янисъярви 25 января. Один из них выбрался, второго спасти не удалось. Тело последнего из воды извлекали спасатели. 

Следователи провели осмотр места происшествия, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

Ранее мы рассказывали о том, что в пруду под Петербургом нашли затонувшую машину и тело мужчины. 

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Карелии

Теги: карелия, причинение смерти по неосторожности, снегоход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости России,

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