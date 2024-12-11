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В пруду под Петербургом нашли затонувшую машину и тело мужчины
Сегодня, 8:27
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В пруду под Петербургом нашли затонувшую машину и тело мужчины

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На трупе не нашли внешних признаков насильственной смерти.

Житель Ленобласти утонул в своей машине в пруду в Кировском районе. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, утром 8 января в службу "112" обратилась 38-летняя женщина из Всеволожска. По словам звонившей, в поселке Шумское в пруду на улице Дружбы обнаружена ее машина Volkswagen Passat. Иномарку достали из воды спасатели. 

На водительском сидении в салоне находилось тело 42-летнего супруга женщины. На трупе не нашли внешних признаков насильственной смерти. 

Заявительница рассказала, что 6 января вечером ее муж после распития алкоголя сообщил по телефону о возвращении домой. Однако больше на связь мужчина не выходил. 

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее на Piter.TV: петербуржец провалился под лед Финского залива и погиб. 

Фото: Piter.TV

Теги: мужчина утонул, шумское
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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