Купальный сезон: В Озерках утонули двое мужчин

Один из пострадавших погиб еще до приезда скорой

В Санкт-Петербурге в Озерках погибли двое мужчин от утопления. По информации очевидцев, одного из них пытались "откачать", но уже было поздно.

Через 10 минут из озера выловили другого пострадавшего. Скорая на тот момент уже успела приехать и начать оказывать первую помощь, однако он скончался.

Очевидцы предполагают, что происшествие могло случиться из-за жары - мужчины могли получить солнечный удар. Другие же выдвигают гепотизу, что погибшие полезли купаться в состояния алкогольного опьянения.

Фото: pixabay// ДТП и ЧП Санкт-Петербург