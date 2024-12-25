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Петербуржец провалился под лед Финского залива и погиб

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Очевидцы на место вызвали спасателей.

В Петербурге прогулка по льду завершилась гибелью, рассказали в МЧС России. 

Под лед Финского залива провалился мужчина. Очевидцы на место вызвали спасателей, однако пострадавшего спасти не удалось. 

В МЧС России в очередной раз напомнили, что водоемы замерзают неравномерно, лед тоньше в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей и сброса теплых вод, где есть растительность. Кроме того, толщина льда для одиночного пешехода должна быть не менее 10 сантиметров. 

Также нельзя выходить на лед в сумерках. А увидев на льду детей, свидетели должны убедить уйти их с водоема.

Ранее на Piter.TV: петербуржец утонул в результате наезда гидроцикла на Пхукете. 

Видео: пресс-служба МЧС России 

Теги: мужчина утонул, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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