Петербуржец провалился под лед Финского залива и погиб

Очевидцы на место вызвали спасателей.

В Петербурге прогулка по льду завершилась гибелью, рассказали в МЧС России.

Под лед Финского залива провалился мужчина. Очевидцы на место вызвали спасателей, однако пострадавшего спасти не удалось.

В МЧС России в очередной раз напомнили, что водоемы замерзают неравномерно, лед тоньше в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей и сброса теплых вод, где есть растительность. Кроме того, толщина льда для одиночного пешехода должна быть не менее 10 сантиметров.

Также нельзя выходить на лед в сумерках. А увидев на льду детей, свидетели должны убедить уйти их с водоема.

Ранее на Piter.TV: петербуржец утонул в результате наезда гидроцикла на Пхукете.

Видео: пресс-служба МЧС России