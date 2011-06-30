Петербуржец утонул в результате наезда гидроцикла на Пхукете

Камеры показали, что гидроцикл сбил мужчину, а затем исчез с места происшествия.

Полиция провинции Пхукет расследует убийство 58-летнего гражданина из Петербурга Кирилла Г., которого убил 25-летний гидроциклист из Австрии. Иностранец пытался скрыться после ДТП, но позже был арестован судом, пишет spb.aif.ru.

Кирилл Г. приехал в Таиланд 11 декабря. Он собирался провести отпуск до воскресенья, 22 декабря Вечером того дня мужчина решил поплавать. Примерно в 17:15 он медленно вышел из своего отеля Lae Lay Suites Karon и направился на пляж. Как только он оказался в воде и немного отдалялся от берега, его неожиданно ударил гидроцикл.

Первоначальные результаты вскрытия показали, что российский турист утонул без участия третьих лиц – следы удара твердым предметом отсутствовали, а переломы костей не обнаружились. Но когда полиция просмотрела записи камер наблюдения, они заметили странное поведение одного из отдыхающих на пляже. Он рассказал об увиденном свидетелю и тому, что видел происшествие.

Камеры показали, что гидроцикл сбил мужчину, а затем исчез с места происшествия. 18 декабря тело погибшего обнаружили местные рыбаки. Его личность определили по предметам, оставленным на пляже. Водитель гидроцикла, 18-летний гражданин Австрии по имени Дэвид Роберт Х., покинул провинцию Пхукет сразу после аварии, но покинуть страну не смог. В четверг вечером, 19 декабря, его задержали, вернули в Пхукет и арестовали. Вину в убийстве человека он не признаёт.

Видео: Telegram / Mash