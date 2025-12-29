"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова заявила о попытке изнасилования на Бали

Россиянка сообщила, что в Индонезии приняты хорошие законы для защиты пра женщин.

"Мисс Россия 2022" Анна Линникова рассказала через социальные сети подписчикам о том, что мужчина восточной внешности удерживал ее на вилле, а также лишил связи с внешним миром и пытался изнасиловать По словам нашей соотечественницы, этот инцидент произошел с ней на Бали. На текущий момент модель обратилась за помощью к местной полиции. Она добавила, что законы на территории Индонезии строгие. Она рассчитывает, что теперь злоумышленник либо будет депортирован из страны на срок в десять лет, либо получит тюремное заключение.

Я сегодня весь день провела в полиции. На это есть большая причина: меня пытались изнасиловать … Этот человек держал меня на вилле и отобрал телефон... здесь достаточно жесткие законы в плане домашнего насилия, здесь очень хорошая защита у женщин. Анна Линникова, модель

Россиянка отметила, что надеется на то, что власти Индонезии "с этим разберутся".

"Мисс Россия-2022" подверглась нападению таксиста в Петербурге.

Фото и видео: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Анна Линникова