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Праздник День Победы - 2019 в Санкт-Петербурге
Сегодня, 10:00
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alexandra08

Праздник День Победы - 2019 в Санкт-Петербурге

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В 2019 году  вновь пройдёт акция "Бессмертный полк".

Торжества в честь Дня Победы  начнутся в 10.00 на  Дворцовой  площади. По центру Северной столицы проедут около 100 единиц боевой техники, среди которых - бронированные автомобили, бронетранспортёры и танк Т-34. В небе будут летать Ми-24, Ми-26 Ми-35, Ка-52. Сверхзвуковые бомбардировщики, истребители и перехватчики  МиГ-31 также появятся на параде.  В 2019 году  вновь пройдёт акция "Бессмертный полк".

Теги: день победы, день победы 2019, парад на дворцовой, праздник день победы
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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