Торжества в честь Дня Победы начнутся в 10.00 на Дворцовой площади. По центру Северной столицы проедут около 100 единиц боевой техники, среди которых - бронированные автомобили, бронетранспортёры и танк Т-34. В небе будут летать Ми-24, Ми-26 Ми-35, Ка-52. Сверхзвуковые бомбардировщики, истребители и перехватчики МиГ-31 также появятся на параде. В 2019 году вновь пройдёт акция "Бессмертный полк".
Праздник День Победы - 2019 в Санкт-Петербурге
В 2019 году вновь пройдёт акция "Бессмертный полк".
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