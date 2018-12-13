Праздник День Победы - 2019 в Санкт-Петербурге

В 2019 году вновь пройдёт акция "Бессмертный полк".

Торжества в честь Дня Победы начнутся в 10.00 на Дворцовой площади. По центру Северной столицы проедут около 100 единиц боевой техники, среди которых - бронированные автомобили, бронетранспортёры и танк Т-34. В небе будут летать Ми-24, Ми-26 Ми-35, Ка-52. Сверхзвуковые бомбардировщики, истребители и перехватчики МиГ-31 также появятся на параде. В 2019 году вновь пройдёт акция "Бессмертный полк".