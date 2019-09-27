На Парадe Побeды в Пeтeрбургe пройдёт минута молчания

Её объявит герой РФ генерал-полковник Александр Журавлёв.

В Петербурге на Параде Победы проведут минуту молчания в память о погибших в годы войны. Её объявит командующий войсками Западного военного округа Герой РФ генерал-полковник Александр Журавлёв. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Напомним, что военный парад на Дворцовой площади пройдёт 24 июня. Для ветеранов установят специальные трибуны, которые продезинфицируют перед началом мероприятия. Также обработают Дворцовую площадь и всю технику, которая примет участие в Параде Победы. Зрители смогут попасть на него только в масках и перчатках, рассаживать гостей будут с соблюдением социальной дистанции. На входе каждому измерят температуру.

На параде будет 4,5 тысячи военнослужащих, 100 единиц бронетехники, 30 боевых самолётов и вертолётов. Каждый участник парада будет обеспечен СИЗ. Контакты друг с другом будут максимально исключены.

Ранее мы сообщили, что Парад Победы на Дворцовой завершится песней военного хора.

Фото: "Минобороны России" / Вконтакте