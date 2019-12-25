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Парад Победы на Дворцовой завершится песней военного хора
Сегодня, 13:42
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ruzannar

Парад Победы на Дворцовой завершится песней военного хора

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Управлять им будут военные дирижеры во главе с начальником военно-оркестровой службы штаба ЗВО.

Парад Победы в Петербурге на Дворцовой площади 24 июня завершится песней хора из 4,5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Известно, что сотрудники силовых ведомств, курсанты военных вузов и военнослужащие споют известную композицию "Мы верили, мы знали — победим!". Управлять хором будут военные дирижеры во главе с начальником военно-оркестровой службы штаба ЗВО полковника Сергея Вовка. В состав оркестра приняли 400 военных музыкантов из 17 оркестров Западного военного округа. Во время Парада Победы они исполнят 50 композиций военных лет.

Ранее мы сообщили, что на Дворцовой началась репетиция Парада Победы.

Фото: Piter.tv

 

Теги: дворцовая площадь, знамя победы, парад победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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