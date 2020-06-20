На Дворцовой началась репетиция Парада Победы

Дороги в центре города перекрыты.

В субботу, 20 июня, петербуржцы заметили на Дворцовой репетицию Парада Победы, который пройдет 24 июня. Репетиция продлится до 13.00.

Известно, что дороги в центре города перекрыты. На данный момент ограничено движение по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту (от Гороховой улицы до Невского проспекта), Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту ( от Садовой улицы до Дворцового проезда).

Также на время репетиции ввели запрет на парковку на нечетной стороне набережной Мойки (от Невского проспекта до Мошкова переулка), на четной стороне набережной Мойки (от Невского проспекта до дома 22) и на Миллионной улице.

Отмечается, что тренировка пройдет с участием пеших подразделений, боевой и специальной техники. Во время репетиции участники будут соблюдать все необходимые санитарные меры.

Ранее мы писали, что на парад Победы в Петербурге будут пускать только в масках и перчатках.

Видео: Piter.TV