На парад Победы в Петербурге будут пускать только в масках и перчатках

Трибуны продезинфицируют.

Все зрители будут допущены на Парад Победы только в масках и перчатках. Об этом сообщила председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Накануне Ольга Аришина посетила репетицию парада на Дворцовой площади.

При подготовке и по время проведения торжественного мероприятие особое внимание будет уделено эпидемиологической безопасности. Перед началом парада трибуны продезинфицируют, зрители будут рассажены с учетом сохранения социальной дистанции. На входе сотрудники Роспотребнадзора измерят всем температуру, ношение СИЗ будет обязательно. Также проведут санитарную обработку Дворцовой площади и всей военной техники.

Ранее Piter.TV показал, как прошла репетиция Парада Победы.

Видео: Комитет по вопросам правопорядка и безопасности / VK