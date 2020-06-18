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Вчера, 23:21
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smirenny
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Видео: репетиция парада на Дворцовой площади

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Генеральная репетиция пройдет 20 июня.

Вторая репетиция Парада Победы на Дворцовой площади прошла днем в четверг, 18 июня. Мобильные корреспонденты Piter.TV смогли записать часть тренировки. 

Напомним, что парад пройдет 24 июня. Введенные для водителей ограничения начали действовать с сегодняшнего дня, из-за чего в центре города собрались пробки. Так, к вечеру сервис "Яндекс.Карты" оценивал ситуацию на "семь" баллов.  Генеральная репетиция запланирована на 20 июня. 

Ранее мы писали, что петербуржцы заметили военную технику у Троицкого моста.

Видео: Piter.TV

Теги: парад победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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