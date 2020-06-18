Видео: репетиция парада на Дворцовой площади

Генеральная репетиция пройдет 20 июня.

Вторая репетиция Парада Победы на Дворцовой площади прошла днем в четверг, 18 июня. Мобильные корреспонденты Piter.TV смогли записать часть тренировки.

Напомним, что парад пройдет 24 июня. Введенные для водителей ограничения начали действовать с сегодняшнего дня, из-за чего в центре города собрались пробки. Так, к вечеру сервис "Яндекс.Карты" оценивал ситуацию на "семь" баллов. Генеральная репетиция запланирована на 20 июня.

Ранее мы писали, что петербуржцы заметили военную технику у Троицкого моста.

Видео: Piter.TV