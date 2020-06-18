Петербуржцы заметили военную технику у Троицкого моста

Движение перекрыто.

Вечером в четверг, 18 июня, петербуржцы заметили выставленную военную технику у Троицкого моста.

Очевидцы сообщили, что движение перекрыто: на момент публикации Кронверкская набережная "бардовая", судя по данным сервиса "Яндекс. Карты".

Сервис также указывает, что пробки в городе составили 7 баллов. Днем ситуация оценивалась на "четверку".

Ранее мы писали, что из-за репетиции Парада Победы в центре Петербурга собрались пробки.

Видео: Piter.TV

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"