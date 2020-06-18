Из-за репетиции Парада Победы в центре Петербурга собрались пробки

Также репетиция пройдет 20-го июня.

В Петербурге началась подготовка в Параду Победы, который пройдет 24 июня. Репетиции торжественного мероприятия ограничили движение на некоторых центральных улицах, это привело к серьезным пробкам.

Основной затор сейчас наблюдается на Смольнинской, Воскресенской набережных и набережной Кутузова. Пробка растянулась более, чем на 2 километра, причем движение у подъезда к Троицкому мосту стоит практически намертво. Плотное движение наблюдается на Садовой улице в обе стороны. Длинная пробка растянулась также на набережной реки Фонтанки от Московского проспекта до моста Белинского.

По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 18 июня с 16:00 до 20:00 будет перерыто движение по нечётной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, по чётной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до дома 22, по Миллионной улице, а также по Певческому проезду, набережной Зимней канавки и по Дворцовой набережной.

Кроме того, в это же время проезд будет закрыт по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта и Адмиралтейской набережной.

В целом, по состоянию на 15:30, дорожно-транспортная ситуация в Петербурге оценивается на 4 балла.

Вчера Piter.TV показал первую репетицию Парада Победы на Дворцовой площади.

Видео: Виталий Калижанов / vk.com/unreleased_dtp