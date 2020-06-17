Видео: репетиция Парада Победы на Дворцовой площади

Парад Победы пройдет 24 июня.

Вечером в среду, 17 июня, петербуржцы смогли посмотреть на репетицию Парада Победы, который пройдет 24 июня. Эта репетиция была первой.

Для водителей ограничения будут действовать с 18 по 24 июня. Тренировка прошла с участием пеших подразделений, боевой и специальной техники. Около 4,5 тысяч военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, курсантов военных вузов, суворовцев и воспитанников юнармейских отрядов будут участвовать в параде.

Днем горожане увидели в небе над городом строй 30 вертолетов и самолетов.

Ранее мы писали, что над центром Петербурга строем пролетели 30 вертолетов и самолетов.

Видео: Piter.TV