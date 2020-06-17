Над Петербургом прошла репетиция воздушной части парада Победы

Парад Победы состоится 24 июня.

Утром 17 июня в небе над центром Петербурга состоялась первая тренировка воздушной части военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В редакцию Piter.TV поступило несколько видео от читателей.

Летчики готовятся к параду, который состоится уже на следующей неделе, 24 июня. По данным ЗВО, в пролёте авиации примут участие экипажи 30 самолетов и вертолетов.

В наземной части парада на Дворцовой площади примут участие около 4,5 тысяч военнослужащих, сотрудников силовых ведомств региона, курсантов военных вузов, суворовцев и воспитанников юнармейских отрядов.

На Дворцовой вечером пройдёт первая репетиция парада.

Видео: Piter.TV