Серьёзные ограничения движения обещают вводить начиная с завтрашнего дня: 18, 20, 23 и 24 июня.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что на Дворцовой вечером пройдёт первая репетиция парада. Об этом сообщает "Фонтанка".

Отмечается, что ограничения для водителей ожидаются с 18 числа и продлятся они до 24 июня. Сегодня на Дворцовой запланирована репетиция. Она пройдет в 18:00.

Ожидается, что генеральная тренировка пройдет с участием пеших подразделений, боевой и специальной техники. Также пролёт авиации на 20 июня на 10:00.

Ранее мы сообщали о том, что для участия в параде Победы в Россию прибыли военные из 12 стран.

Фото:pixabay