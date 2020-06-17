Они приехали из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и других стран.

Для участия в параде Победы в Россию прибыли военные из 12 стран. Об этом пишет газета "Красная звезда" со ссылкой на главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова.

Известно, что в Россию для участия в торжественном параде Победы прибыли военнослужащие из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее в Минобороны прокомментировали решение не проводить парады в некоторых городах РФ. Заявление сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. По его словам, задачи провести в каждом регионе парад Победы, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, не стояло. Конашенков рассказал, что в большинстве субъектов, скорее всего, пройдут символические мероприятия.

Видео: kremlin.ru