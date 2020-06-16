При проведении парадов будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

В Минобороны прокомментировали решение не проводить парады в некоторых городах РФ. Заявление сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, задачи провести в каждом регионе парад Победы, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, не стояло. Конашенков рассказал, что в большинстве субъектов, скорее всего, пройдут символические мероприятия.

Представитель Минобороны отметил, что при проведении парадов будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее мы писали, что в тринадцати городах России решили не проводить парад Победы.

Видео: Youtube/ Lev K