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В Минобороны прокомментировали решение не проводить парады в некоторых городах РФ

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При проведении парадов будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

В Минобороны прокомментировали решение не проводить парады в некоторых городах РФ. Заявление сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, задачи провести в каждом регионе парад Победы, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, не стояло. Конашенков рассказал, что в большинстве субъектов, скорее всего, пройдут символические мероприятия.

Представитель Минобороны отметил, что при проведении парадов будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее мы писали, что в тринадцати городах России решили не проводить парад Победы.

Видео: Youtube/ Lev K

Теги: минобороны, пандемия, парад победы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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