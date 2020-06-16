В тринадцати городах России решили не проводить парад Победы

Все главы таких субъектов отказались от проведения парадов из-за сложной эпидемиологической ситуации.

В тринадцати городах России отказались от парада Победы из-за пандемии коронавируса. Торжественные мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне назначены на 24 июня.

Об отказе от Парада сообщали пресс-службы региональных правительств. Все главы таких субъектов отказались от проведения парадов из-за сложной эпидемиологической ситуации. Так поступили, например, в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.

Ранее мы писали о том, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, так главы субъектов пользуются теми самыми особыми полномочиями, которые они получили во время пандемии коронавируса. Песков напомнил, что Владимир Путин говорил, что на губернаторам на местах "виднее", как развивается ситуация.

Видео: Youtube/ Lev K