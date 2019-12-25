Он напомнил, что Владимир Путин говорил, что на губернаторам на местах "виднее".

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, так главы субъектов пользуются теми самыми особыми полномочиями, которые они получили во время пандемии коронавируса. Песков напомнил, что Владимир Путин говорил, что на губернаторам на местах "виднее", как развивается ситуация.

И им более с руки выстраивать какие-то эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, на основании этих прогнозов главы регионов и принимают решения.

Ранее Песков прокомментировал обострение отношений России и Чехии.