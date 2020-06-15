Российская сторона заинтересована в сохранении партнёрских и дружеских отношений с Чехией, но всегда будет адекватно отвечать на недружественные выпады.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обострение отношений России и Чехии. По его словам, в Кремле сожалеют о "раздражителях" в отношениях Москвы и Праги.

Песков заметил, что российская сторона заинтересована в сохранении партнёрских и дружеских отношений с Чехией, но всегда будет адекватно отвечать на недружественные выпады.

Мы сохраняем нашу заинтересованность... в дальнейшем налаживании и в поддержании добрых партнерских взаимовыгодных отношений. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он подчеркнул, что подобный принцип един для всех стран Европы. Песков не ответил на вопрос о том, почему именно сейчас обострились отношения Москвы и Праги, добавив, что не стал бы заниматься глубоким анализом происходящего.

Ранее мы писали, что Россия и Чехия начнут переговоры по ситуации с памятником Коневу.

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